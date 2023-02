Schwangere Katze fliegt zu Hause raus, weil Familie angeblich plötzlich gegen sie allergisch ist

Köln - Immer wieder werden im Tierheim in Köln-Dellbrück Tiere unter teils fragwürdigen Begründungen abgegeben - so auch Katze Baby. Während ihr Kumpel bei seiner Familie bleiben durfte, flog die schwangere Mieze raus.

Ziemlich ungerecht, wie zahlreiche Fans fanden! So dauerte es nicht lange, bis viele User sich in der Kommentarspalte des Beitrags über die Entscheidung empörten.

In ihrer vorigen Familie hatte die Samtpfote mit einem unkastrierten Kater zusammengelebt, wie das Tierheim erklärte. So war es offensichtlich nur eine Frage der Zeit gewesen, bis Nachwuchs im Anmarsch war.

Baby macht gerade keine einfache Zeit durch. Bei Instagram berichtete das Tierheim am Mittwoch vom jüngsten Neuzugang auf vier Pfoten und schilderten den rund 50.000 Fans die Geschichte der Samtpfote, die laut den Mitarbeiten in die Kategorie "Kuriose Geschichten" fiel.

"Ich finde ja, solche Leute sollten gar keine Tiere mehr halten dürfen", stellte beispielsweise ein User klar. "Dass die sich nicht schämen", echauffierte sich ein anderer.

Baby braucht nun wohl erst einmal Zeit, die jüngsten Geschehnisse zu verarbeiten und sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. In den Händen der Tierretter ist die Mieze vorerst bestens aufgehoben und kann sich in Ruhe auf ihren Nachwuchs fokussieren.

Und eines Tages findet Baby hoffentlich ein neues Zuhause bei liebevollen Besitzern, die sie für nichts in der Welt abgeben würden.