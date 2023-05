Schwerverletzter Igel "Jochen" wird im Tierheim abgegeben und träumt von Rückkehr in den Wald

Aktuell hat Igel "Jochen" einen dicken Verband an einem seiner Beinchen. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Bergheim

Aufmerksame Zeugen fanden den schwerverletzten Igel und brachten ihn kurzerhand ins Tierheim nach Bergheim, wo sich seitdem hervorragend um den kleinen Mann gekümmert wird.

Das Tier plagt sich nämlich mit einer schweren Verletzung an einem seiner Beinchen herum. "Das ist der Jochen mit seinem äußerst schicken Verband. Wir haben ihn verarztet und verbunden", teilte das Tierheim nach dem Eingriff bei Instagram mit.

Und damit sich Jochen ab sofort auf seine Rückkehr im Wald vorbereiten kann, genießt der Kleine fortan "Privatpatienten-Status", hieß es seitens des Tierheims.



Ziel ist es nämlich, dass der Igel nach überstandener Verletzung und ausgiebiger Heilung wieder zu seinen Artgenossen zurückkehren kann. Um seinen Heilungsprozess so optimal wie möglich über die Bühne zu bringen, wurde Jochen nun von Bergheim in die Eifel verfrachtet.

Dort kümmert sich nämlich die Wildvogel-Pflegestation Kirchwald um den verletzten Stachelritter. "Jochen bekommt dort alles, was er braucht und kann hoffentlich schon bald wieder zurück in die Natur", erklärten die Pfleger. An der Seite weiterer kleiner Pflegefälle kann sich Jochen dort bestens auskurieren.