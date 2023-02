Sechs Welpen über Nacht herzlos vor Tierheim ausgesetzt: Schaffen es die Kleinen zurück ins Leben?

Die zum Teil kranken Welpen wissen überhaupt nicht, wie ihnen in den letzten Tagen geschieht. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Dellbrück

Hundefreunde, Ihr müsst jetzt ganz stark sein - denn dieser Post treibt einem buchstäblich die Tränen in die Augen.

Bei Eiseskälte und kaum Schutz wurden dem Tierheim Dellbrück in der Nacht zum Dienstag sechs kleine Seelenleben vor die Tür gestellt. In zwei Transportboxen "verpackt", quetschten sich die gesundheitlich angeschlagenen Racker durch die Nacht, ehe sie gefunden und ins Warme geholt wurden.

Doch nicht nur die herzlose und kaltblütige Aktion machte den Mitarbeitenden und den fast 50.000 Followern des Tierheims zu schaffen. Auch die rührende und herzergreifende Geschichte hinter den besten Freunden des Menschen macht fassungslos.

"Unglaublich, aber leider wahr: heute Nacht hat jemand diese sechs Welpen in zwei Transportkörben vor unserem Tor ausgesetzt. Da sie alle stark riechenden Durchfall haben, hat die Kollegin, die Nachtdienst hatte, sie sofort in die Isolierstation gesetzt", teilten die helfenden Hände mit brüchiger Stimme am gestrigen Dienstagnachmittag mit.

Doch damit leider nicht genug. Zwei der Welpen scheinen in derart schlechtem Zustand, dass selbst dem Tierheim die Hände gebunden sind: "Zwei der Welpen, denen es gar nicht gut ging, haben wir eben in eine Tierklinik gebracht. Jetzt geht das große Bangen wieder los..."