Kleiner Hund verlor sein Zuhause: Jetzt erobert er alle Herzen im Sturm

Bergheim - Im Tierheim in Bergheim bei Köln hausen aktuell nicht nur allerhand große Vierbeiner, sondern auch zahlreiche kleine. Einer von ihnen ist Chihuahua "Rintintin" - ein drolliger und cleverer Hund, der ein neues Zuhause sucht.

Das Bergheimer Tierheim beherbergt aktuell drei Chihuahuas - einer von ihnen ist "Rintintin". © Instagram/tierheim_bergheim

Am Samstag stellte das Bergheimer Tierheim seinen schwarz-weißen Schützling bei Instagram vor und teilte dazu auch einen Schnappschuss des niedlichen Hundes mit den rund 30.000 Fans, auf dem dieser aus aufgeweckten Augen in die Kamera schaute.



Der kleine Hund hat es zuletzt nicht leicht gehabt, denn wie auf der Website des Tierheims nachzulesen ist, hatte er sein Zuhause verloren, nachdem seine Besitzer in eine Wohnung umgezogen waren, in der Hundehaltung nicht erlaubt war.

So landete der Mischling in der Obhut der Tierretter, wo er gleich nach seiner Ankunft alle Herzen im Sturm eroberte - "und zwar nicht nur die der Zweibeiner", wie seine Pfleger berichteten. Denn parallel zum Einzug des zutraulichen Vierbeiners trafen noch zwei weitere Chihuahuas in der Einrichtung ein, mit denen er sich gleich anfreundete.

Rintintin hat sich zwar gut im Tierheim eingelebt, lange soll er im besten Fall aber nicht bleiben. So suchen die Pfleger nach einem liebevollen Zuhause für den "sehr gut erzogenen und gehorsamen" kleinen Hund.