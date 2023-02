Tierheim Bergheim teilt Happy End: Der "weltbeste Hermann" ist ausgezogen!

Bergheim - Die Saga um den Valentinstag ist um eine Happy-End-Geschichte reicher! Grund dafür ist das Tierheim Bergheim, das am Dienstag eine zuckersüße Story ihres Ex-Bewohners teilte.

Am Montag zog es den 13 Jahre alten Hermann in die große weite Welt - er ließ das Tierheim ein für alle Mal hinter sich. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Bergheim

Auf Instagram ließ das Tierheim am heutigen Dienstag die knapp 30.000 Fans am erfreulichen Aus- und Umzug Hermanns in ein neues Leben teilhaben.

Der Jack Russell Terrier-Mix wurde vor geraumer Zeit in einem absolut verwahrlosten Zustand vor den Toren Kölns abgegeben und seitdem mühevoll aufgepäppelt.

Aufgrund des massiven Platzmangels nahm der 13-Jährige seit einigen Monaten die Mitarbeitenden-Küche in Beschlag und verwöhnte die helfenden Hände mit allerlei süßen Blicken und Schmuseeinheiten.

"Schaut mal, wer gestern in ein neues Leben gezogen ist! Euer und unser allerliebster Senior Hermann hat seinen Rucksack gepackt und ist mit diesen super netten Damen Richtung Glück verschwunden", schrieb das Tierheim.

Nicht nur die stolzen Besitzerinnen des in die Jahre gekommenen, aber dennoch fitten Hunde-Opis freuten sich wie Bolle. Auch Herrmann bekam angesichts seiner neuen Freiheit das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht.