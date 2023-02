Tierheim entsetzt über Zustand von Fund-Kaninchen: "Wir sind absolut sprachlos!"

Troisdorf - Das Tierheim in Troisdorf nahm kürzlich fünf verwahrloste Kaninchen bei sich auf, die ausgesetzt worden waren. Der Zustand der Tiere machte die Mitarbeiter dabei fassungslos und "unglaublich wütend".

Die Kaninchen waren ausgesetzt worden und landeten schließlich im Tierheim in Troisdorf. © Bildmontage: Instagram/tierheim__troisdorf

Am Samstagabend meldeten sich die Mitarbeiter des Tierheims bei ihren rund 13.500 Instagram-Fans und berichteten von den Fundtieren, die jüngst in einem sehr schlechten Zustand in der Einrichtung abgegeben worden waren.



Demnach waren aufmerksame Zeugen zuvor in einem Waldstück in Hennef auf das Quintett aufmerksam geworden, um das sich offensichtlich schon länger nicht mehr gekümmert worden war!

Das Fell der Kaninchen war nämlich völlig verdreckt und verfilzt gewesen, wie die Fans deutlich anhand der Bilder erkennen konnten, die das Tierheim zu dem Beitrag geteilt hatte. "Die Tiere [...] konnten sich vor lauter Dreck und filzigem Fell kaum bewegen", schrieben die Mitarbeiter dazu.

"Wir sind absolut sprachlos! Tiere derart verwahrlosen zu lassen, ist ein absolutes Unding! Es macht uns einfach unglaublich wütend, wie respektlos und verantwortungslos mit den Tieren umgegangen wurde."

Besonders traurig: Ursprünglich waren die Fellnasen zu sechst in den Wald gebracht worden. "Eins der 6 Tiere wurde leider überfahren", schilderten die Pfleger, die das Quintett nach seiner Ankunft einem umfassenden Pflegeprogramm unterzogen.