Tierheim findet verdächtigen Karton: Im Inneren hockt ein tierischer Notfall

Der Spatz kam jüngst als Findling ins Tierheim Bergheim. © Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim (Screenshots)

Die Bergheimer Tierretter nehmen nicht nur zahme Haustiere wie Meerschweinchen, Hunde und Katzen bei sich auf, sondern auch immer wieder Wildtiere - darunter, schon etliche Igel, Wildkaninchen und auch diverse Vögel.

Manche der Tiere werden von aufmerksamen Passanten persönlich an die Mitarbeiter übergeben, andere wiederum landen still und heimlich auf dem Tierheim-Gelände, während sich die Finder bei ihrer Entdeckung längst aus dem Staub gemacht haben.

So fanden die Mitarbeiter auch am Sonntag wieder einen verdächtigen Karton vor den Toren der Einrichtung, auf dem in schwarzer Schrift geschrieben stand "Bitte rette mich", wie das Tierheim seinen rund 30.000 Instagram-Fans am Sonntagabend in seiner Story berichtet hatte.

Als die Tierretter dann einen Blick ins Innere des Kartons warfen, erblickten sie einen "dehydrierten Spatz" und nahmen den Neuankömmling umgehend bei sich auf. In der nächsten Sequenz der Story teilten die Pfleger zudem ein Foto ihres kleinen Schützlings.

Das Tierheim nahm den aktuellen Fall zum Anlass, einen Appell an alle Tier-Finder zu richten: "Liebe Leute, kommt bitte rein, wenn ihr ein Tier gefunden habt!", so die deutlichen Worte der Pfleger.