Tierheim teilt niedlichen Clip: Fans können Blick nicht von der Frisur dieses Tiers abwenden

Kaninchen Annelise hat die Haare schön! © Bildmontage: Instagram/tierheim__troisdorf

Im Kleintierbereich des Troisdorfer Tierheims ist derzeit einiges los, wie die rund 30.000 Instagram-Fans in den vergangenen Wochen auf dem Kanal der Tierretter mitverfolgen konnten, denn in der jüngsten Vergangenheit waren immer wieder Fund-Kaninchen in die Einrichtung gebracht worden.

Eines von ihnen ist Annelise, die vor kurzer Zeit gemeinsam mit einem unkastrierten Böckchen aufgefunden wurde, wie die Mitarbeiter am Samstag in einem neuen Beitrag berichtet hatte.

Die beiden Mümmler landeten schließlich in der Obhut der Pfleger, die bald eine Veränderung an der schwarz-weißen Kaninchen-Dame bemerkten.

Denn Annelise wurde zunehmend "kugeliger und kugeliger" und begann schließlich damit, in ihrem Gehege ein kuscheliges Nest zu bauen - ein klares Anzeichen dafür, dass das Langohr trächtig ist und schon bald Nachwuchs erwartet!

Zu dem Beitrag hatten die Tierretter auch einen Clip ihres Schützlings geteilt, in dem die Follower einen kurzen Blick auf das trächtige Kaninchen erhaschen konnten, das bereits eifrig Heu gesammelt hatte.

Den Fans fiel jedoch noch mehr auf: die niedliche Frisur des Mümmlers, die beinahe so aussah, als würde Annelise ein Toupet tragen! "Hab noch nie ein Kaninchen mit so einer coolen Frisur gesehen" und "Annelise ist so süß mit ihrer Frisur", hieß es unter anderem in der Kommentarspalte des Beitrags.