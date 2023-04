Tierheim nimmt völlig verwahrlostes Fundkaninchen auf: Am Po kleben "mehrere dicke Kotschichten"

Troisdorf - Immer wieder kommt es dazu, dass Tierheime Vierbeiner aufnehmen, die in einer miserablen Verfassung sind. So auch geschehen am vergangenen Freitag in Troisdorf.

Die Mitarbeiter des Tierheims Troisdorf waren über den Zustand des Fundkaninchens entsetzt.

Dort nahmen die Tierheim-Mitarbeiter ein Fundkaninchen auf, welches in "einem schlechten Zustand zu uns" kam.

Doch was genau heißt das eigentlich? Das Tierheim Troisdorf hat dies nun anhand des Hasen erklärt. "Das Fundkaninchen, das wir euch am Freitag kurz vorgestellt haben, war total verfilzt. Am After klebten mehrere dicke Kotschichten", beschrieben die Pfleger in einem Instagram-Beitrag den grausamen Zustand des Langohrs.

Mittlerweile sind solche Funde für Tierheime in Nordrhein-Westfalen Routine geworden. So nahmen die Mitarbeiter erst kürzlich einen einsamen Hahn auf, der nur schwer zu vermitteln ist.

Wie schlimm es um den Rammler wirklich stand, verdeutlichte das Tierheim Troisdorf in dem Post: "Hoppeln und Putzen war für dieses Tier kaum möglich. Nach dem Scheren kann sich der kleine Kerl endlich wieder bewegen. Uns macht es immer wieder betroffen, wenn Tiere derart ungepflegt sind und verwahrlosen. Für die Tiere bedeutet das leider großes Leid."

Bereits Ende Februar hatten die Pfleger fünf Fundkaninchen aufgenommen, über dessen Zustand sie sich entsetzt zeigten.