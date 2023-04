Verletzter Jungvogel in Not: Tierheim nimmt kleinen Patienten bei sich auf

Die kleine Heckenbraunelle war verletzt aufgefunden worden. © Instagram/tierheim_bergheim

Nicht nur Haustiere finden im Bergheimer Tierheim Unterschlupf, auch Wildtiere landen immer wieder in der Obhut der engagierten Mitarbeiter, die sich mit jeder Menge Herzblut um alle Schützlinge der Einrichtung kümmern.

So versorgten die Tierretter in der Vergangenheit bereits etliche Igel, wilde Mäuse und einige in Not geratene Vögel.



Nun wurde im Tierheim wieder ein kleiner verletzter Jungvogel abgegeben, der in freier Natur wohl keine allzu guten Überlebenschancen gehabt hätte.

In einem neuen Beitrag stellten die Tierretter den Piepmatz am Montag ihren rund 30.000 Instagram-Fans vor und teilten auch ein Foto des Jungvogels, der noch nicht ganz zu wissen schien, wo er da eigentlich gelandet war.

"Diese kleine Heckenbraunelle wurde gestern zu uns gebracht", berichteten die Pfleger und erklärten, dass der kleine Gartenvogel einen Luftsackriss davongetragen habe.

Bei Luftsäcken handelt es sich um dünnwandige Anhänge der Lunge, die die Atmung durch pumpende Bewegung antreiben - die Verletzung des Tieres wird daher nun umgehend behandelt.