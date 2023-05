Weil Hündin Kate nicht mehr laufen konnte, kam sie in die Tierklinik - jetzt ist sie tot

Bergheim - Hundefreunde müssen jetzt stark sein! Nur einen Tag nach der tragischen Klinik-Einlieferung von Hündin Kate teilte das Tierheim in Bergheim am gestrigen Mittwochabend eine erschütternde und traurige Meldung mit.

Binnen weniger Stunden habe sich der Zustand der treuen Seele nämlich derart verschlechtert, dass sie sich nach nächtlichem Aufenthalt einem MRT unterziehen musste. "Zutage kam ein Tumor im Kopf, der so groß war wie ein Viertel ihres Gehirns", schilderten die Mitarbeitenden den äußerst tragischen Befund.

Erst am gestrigen Mittwoch veröffentlichten die Tierretter aus Bergheim eine schockierende Story vom Vortag, in der Hündin Kate in ein Auto getragen werden musste.

Liebevoll wurde die Vierbeinerin von einem Tierpfleger in ein Auto getragen, in dem sie es sich kurze Zeit bequem machte. © Montage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Bis zu ihrem plötzlichen Tod gingen die Mitarbeitenden im Tierheim davon aus, dass Kate in den vergangenen Jahren kein wirklich schönes Hundeleben führte. "Im September 2021 nahmen wir sie bei uns auf, nachdem ihr Besitzer in Haft musste. Aufgrund ihrer absoluten Unverträglichkeit mit Artgenossen gab es leider nie ernsthafte Interessenten und so waren wir, die Mitarbeiterinnen und Gassigängerinnen, ihre Familie."

Merklich unter Schock dachte das Tierheim noch einmal daran zurück, dass Kate fortan "nie mehr an uns hochspringen und um ein Leckerchen betteln wird".

Auch die Community konnte den Verlust noch nicht so richtig fassen. "Es tut mir so untragbar leid" oder "Komm gut über die Regenbogenbrücke - viel Glück bei deiner Reise" schrieben einige Userinnen und User in die Kommentare.

"So schwierig sie im Umgang mit anderen Hunden war, so lieb und zugewandt war sie uns gegenüber. Immer, ausnahmslos", schrieb das Tierheim.