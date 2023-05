Wellensittich wird im Tierheim abgegeben: Ein Detail macht die Pfleger fassungslos

Dellbrück - Das Tierheim Dellbrück nimmt nicht nur Hunde und Katzen auf, sondern immer wieder auch Kleintiere und Vögel. So auch dieses Mal, doch der Anblick eines Wellensittichs machte die Pfleger sprachlos.

"Und immer, wenn wir denken, dass es nicht schlimmer kommen kann, werden wir eines Besseren belehrt", so der Kommentar des Tierheims Dellbrück.

Der Oberschnabel des Wellensittichs war so weit gewachsen, dass er schon krumm wurde, deshalb hat das Tier auch einen Termin bei einem Spezialisten erhalten.

Doch was war das Besondere an dem Vogel, dass es die Pfleger "aus den Schuhen gehauen" hat?

Zuletzt am gestrigen Mittwoch, als ein Überbringer den Wellensittich seines verstorbenen Bruders vorbeibrachte. "Wir haben ja schon viel gesehen, aber der Anblick dieses Vogels hat uns aus den Schuhen gehauen", ließen die Mitarbeiter des Tierheims in einer Story wissen.

Aktuell gibt es eine kleine Renovation im Tierheim Dellbrück. Wie man in einer Instagram-Story verriet, werden dort derzeit neue Volieren für Kleintiere und Vögel gebaut.

Dass Vögel im Tierheim Dellbrück aufgenommen werden, ist keine Seltenheit. Aktuell leben dort auch zwei Papageien. Tünnes und Püppi stammen beide "aus schlechter Haltung" und wurden von den Pflegern aufgepäppelt. Nun suchen die beiden Vögel "ein neues Zuhause bei Leuten, die sich so richtig mit Papageien auskennen". Sowohl bei Tünnes als auch bei Püppi wurde eine DNA-Geschlechterbestimmung und ein Dreifach-Virus-Test durchgeführt.

Falls Ihr also ernsthaftes Interesse an einer Adoption habt, könnt Ihr Euch über die Homepage an das Tierheim wenden.