Zebrafinken suchen neues Zuhause: Klein, wendig und ziemlich pfiffig

Troisdorf - Im Tierheim in Troisdorf sehnen sich nicht nur Hunde und Katzen nach einem richtigen Zuhause, auch einige Vögel leben schon länger in der Einrichtung und warteten bislang vergeblich auf neue Besitzer - unter ihnen auch mehrere Zebrafinken.

"Handelsübliche Vogelkäfige eignen sich nicht zu einer artgerechten Haltung", so das Tierheim.

In einem neuen Instagram-Beitrag hatte das Tierheim die hübschen Ziervögel kürzlich genauer vorgestellt und auch Bilder von zwei Zebrafinken mit den rund 13.400 Fans geteilt.

Bei den Troisdorfer Tierrettern findet jeder ein Plätzchen - so auch die Zebrafinken, die sich derzeit eine Voliere in der Einrichtung teilen.

Die beiden Zebrafinken sind auf der Suche nach einem neuen Zuhause. © Instagram/tierheim__troisdorf

"Die Tiere wünschen sich sehr, in ein geräumiges neues Zuhause in Gesellschaft vieler Artgenossen zu ziehen", erklärten die Pfleger in dem Beitrag und drückten den Zebrafinken die Daumen, dass es schon bald mit der Vermittlung klappt.

Wer die hübschen Ziervögel kennenlernen möchte, kann per E-Mail über die Website des Tierheims Kontakt zu den Mitarbeitern aufnehmen.

Vor der Übernahme eines Tieres müssen allerdings einige Dinge beachtet werden: Neben einem persönlichen Gespräch gibt es beispielsweise bei Hunden auch einen Probespaziergang sowie einen Kontrollbesuch.