Zwergspitz Heidi zwischen Freud und Leid: Süße Hündin wird Mama und muss tragischen Tod verarbeiten

Troisdorf - Freud und Leid liegen manchmal ganz nah beieinander ... Das musste auch das Tierheim Troisdorf (bei Köln ) am eigenen Leib erfahren, das am Mittwochmorgen von Bewohnerin Heidi berichtete.

Heidi ist mächtig stolz auf die frische Erdbewohnerin an ihrer Seite. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Troisdorf

Die süße kleine Vierbeinerin könnte derzeit kaum glücklicher sein vor Stolz, denn schon vor knapp zwei Wochen erblickte Welpe Holly das Licht der Welt!

"Oftmals dürfen wir euch nicht von allem berichten, was in unserem Tierheim passiert", leiteten die Tierretter in den emotionalen Beitrag ein.

Allerdings hat die frisch gebackene Mami auf vier Beinchen auch den Verlust eines Neugeborenen zu verkraften. "Am 10. April 2023 brachte Heidi zwei kleine Welpen zur Welt. Eins der kleinen wurde tot geboren 😔", so die tragische Mitteilung an die fast 15.000 Fans.

Und noch während Heidi das niederschmetternde Ereignis rund um ihr verlorenes Kind verarbeiten muss, hieß es für Heidi und Holly kurzerhand "Auf Wiedersehen, Tierheim Troisdorf." Grund dafür ist die Tatsache, dass "ein Tierheim keine geeignete Kinderstube ist", teilte das Asyl mit.

Also zog das Mama-Welpen-Duo in eine geeignete Pflegestelle, wo sich Heidi nun voll und ganz mit Töchterchen Holly vertraut machen und auf die große weite Welt vorbereiten kann.