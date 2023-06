Trotz massiver Ausfälle und Personalnot: KVB-Bilanz fällt positiv aus

Die Corona-Jahre gingen auch an den Kölner Verkehrs-Betrieben nicht spurlos vorüber. © Rolf Vennenbernd/dpa

Trotz einiger Herausforderungen scheinen die Fahrgäste der KVB das Angebot weiter genutzt zu haben. In einer am gestrigen Freitag veröffentlichen Bilanz des Jahres 2022 legt das Unternehmen offen, dass die Fahrgastzahlen wieder angestiegen seien.

Insgesamt verzeichneten die KVB 236,1 Millionen Fahrten mit Bus und Bahn - ein Plus von 64,4 Millionen.

"Nach wie vor waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren, wenn auch in geringerem Maße als in den beiden Jahren zuvor. Überlagert wurde diese Entwicklung aber auch durch die Folgen des Krieges in der Ukraine mit stark steigenden Energie- und Rohstoffpreisen und einer damit einhergehenden Rekordinflation", erklärte Vorstandsvorsitzende Stefanie Haaks dennoch.

Hinzukamen zum Ende des Jahres massive Personalausfälle durch Krankheit, die eine Anpassung des Fahrplans zur Folge hatte. Was infolgedessen nicht ausblieb: eine wachsende Unmut bei den Fahrgästen.

Eine Besserung war in Sicht, als die Corona-Einschränkung wegfielen und das 9-Euro-Ticket in Kraft trat. Letzteres hatte allerdings Einnahmeeinbußen von rund 40 Millionen Euro zur Folge.