BMW rollt in Rhein: Fahrer reanimiert, Auto noch immer verschwunden

Köln - Nachdem am Samstagabend an der Trankgassenwerft ein BMW in den Rhein gerollt ist, bleibt das Fahrzeug weiterhin verschwunden. Die Suche nach dem Wagen soll am Montag fortgesetzt werden.

Warum der BMW den Schutzzaun durchbrochen hat, ist noch unklar. © Daniel Evers

Bei dem Vorfall musste der Fahrer reanimiert werden. Seine 21 Jahre alte Beifahrerin erlitt einen Schock.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Wagen gegen 19.30 Uhr mit Schrittgeschwindigkeit durch ein Schutzgitter gefahren und anschließend in den Fluss gerollt. Beide Insassen konnten sich daraufhin selbstständig aus dem sinkenden Auto befreien.

Die 21-Jährige sei kurz darauf von Passanten aus dem Wasser gezogen worden, teilte die Polizei weiter mit. Von dem bislang noch nicht identifizierten Fahrer fehlte zunächst allerdings jede Spur.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen entdeckten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr den Mann allerdings wenig später stromabwärts im Bereich der Zoobrücke.

Daraufhin wurde er aus dem Rhein gezogen und dem Rettungsdienst übergeben. Er schwebte zunächst in Lebensgefahr.