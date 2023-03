Kleinbus und Auto krachen frontal aufeinander: Vier Kinder und drei Erwachsene verletzt

Köln – Zu einem heftigen Unfall mit insgesamt sieben Verletzten kam es am Dienstagabend im Ortseingang von Pulheim in Richtung Köln .

Zwei Notärzte kümmerten sich um die sieben Verletzten. © Feuerwehr Pulheim

Gegen 19.15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu der Unfallstelle an der Venloer Straße alarmiert. Insgesamt seien drei Erwachsene sowie vier kleine Kinder in den Unfall verwickelt, gaben Zeugen gegenüber der Feuerwehr an.

Wie weiter berichtet wurde, prallten ein Kleinbus sowie ein Auto frontal ineinander. Wie es dazu kommen konnte, müssen derzeit noch laufende Unfallermittlungen zeigen.

Die Verletzten wurden von zwei Notärzten behandelt und in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert.

Indes kümmerten sich die verbliebenden Einsatzkräfte um die Bergung sowie die Unfallaufnahme.