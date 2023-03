Junge (8) tritt hinter stehendem Bus auf die Straße und wird von Mercedes erfasst

Köln - Bei einem Unfall im Kölner Stadtteil Neubrück ist am Mittwochnachmittag ein achtjähriger Junge schwer verletzt worden.

Die Polizei nahm den Unfall an der Haltestelle auf und hat nun die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Offiziellen Angaben der Polizei zufolge war der Junge gegen 15 Uhr mit einem gleichaltrigen Freund an der Haltestelle Ludwig-Quidde-Platz hinter einem stehenden Bus auf die Straße getreten.

Binnen weniger Augenblicke wurde das Kind vom Mercedes eines 29-Jährigen erfasst, der keinerlei Möglichkeiten zum Ausweichen hatte und den Schüler erfasste.

Dabei verletzte er sich so schwer am Fuß, dass er von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste.