Vernachlässigte Kaninchen mit üblen Verletzungen: Tierheim weiß nicht, "was los ist"

Traurig schaut das schwer verletzte Männchen in die Kamera. Sein gesamter Rücken ist mit Wunden übersät. © Montage: Screenshot/Instagram/tierheim__troisdorf

Das Wochenende hatte es in sich im Troisdorfer Tierheim. Gleich mehrere verwahrloste Kaninchen wurden dort am Sonntag abgegeben. In der ersten "Lieferung" befanden sich fünf Häschen, die mit Dreck und filzigem Fell nur so übersät waren.

Wenige Stunden später folgte dann der nächste Schreck: Drei weitere Kaninchen wurden abgegeben und es konnte von Glück geredet werden, dass die flauschigen Zeitgenossen einen Platz fanden. "Tierheime haben begrenzte Kapazitäten und wir können nur so viele Tiere aufnehmen, wie wir unterbringen können. Stapeln geht einfach nicht", machten es die Mitarbeiter deutlich.

Denn offenbar hätte das Elend der drei Männchen vermieden werden können. So habe der Besitzer erklärt, dass die Chemie zwischen den Böcken plötzlich nicht mehr gestimmt habe.

"Zwischen unkastrierten Böckchen kommt es immer wieder zu Streitigkeiten und wenn Kaninchen aufeinander einprügeln kann es üble Verletzungen geben", erklärte das Tierheim daraufhin. Doch offenbar habe man darauf nicht geachtet.

Was man als wahrer Kaninchenfreund wissen sollte: "Böckchen müssen immer kastriert werden." Das Tierheim versah diesen Hinweis mit mehreren Ausrufezeichen, was die Dringlichkeit dieser Information nur weiter untermauerte.