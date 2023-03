Warnstreiks in Kölner Kitas gehen weiter: Einrichtungen bleiben an zwei Tagen geschlossen

Köln - Erneut hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte in städtischen Kindertagesstätten in Köln zu Warnstreiks aufgerufen.

Eltern sollen sich erkundigen, inwieweit der Betrieb in der jeweiligen Kita aufrechterhalten wird. © Carsten Rehder/dpa

Wie die Stadt Köln am Donnerstag informierte, seien am kommenden Montag (6. März) die Einrichtungen an der Genovevastraße, Berliner Straße 20 und Von-Sparr-Straße in Köln-Mülheim dazu aufgerufen worden, die Arbeit niederzulegen.



Am Mittwoch (8. März) habe die Gewerkschaft dann zu Warnstreiks in allen städtischen Kindertageseinrichtungen aufgerufen, wie es hieß.

Die Stadt bat in ihrer Mitteilung die Kita-Leitungen, die Erziehungsberechtigten darüber zu informieren, ob ihre Kita komplett oder teilweise bestreikt wird.