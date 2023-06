07.06.2023 08:49 Bevor der Sommer so richtig startet: Regen und Gewitter in NRW

Von Florian Fischer

Essen - Bevor am Wochenende der Sommer in Nordrhein-Westfalen so richtig durchstartet, kann es noch zu Scheuern und Gewittern kommen. In Nordrhein-Westfalen ist es am heutigen Morgen zunächst bewölkt. Anschließend kann es Gewitter und Regen geben. © Federico Gambarini/dpa Ab spätestens Freitag ist absolutes Badewetter angesagt. Doch vorher müssen sich die Menschen in NRW noch darauf einstellen, den Regenschirm rauszuholen. Denn bereits am heutigen Mittwoch kann es im Laufe des Tages noch zu einzelnen Gewittern, lokalem Starkregen und auch zu Unwettern kommen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 20 und 24 Grad. Auch der morgige Donnerstag verspricht noch kein absolutes Sommerwetter. Zwar steigen die Temperaturen auf bis zu 26 Grad an, doch auch hier sind erneut auflebende Schauer und Gewitter möglich. Ebenfalls ist mit lokalem Starkregen und Hagel zu rechnen. Köln Wetter Mix aus Sonne und Wolken in NRW: Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad! Richtig Fahrt nimmt der Sommer dann ab Freitag auf. Von Regen gibt's dann keine Spur mehr und die Temperaturen bewegen sich zwischen sehr warmen bis heißen 28 und 31 Grad. Das sehr sonnige Wetter soll sich dann auch am Sonntag sowie zu Wochenbeginn halten. Die Höchsttemperaturen sollen am heutigen Mittwoch bei maximal 24 Grad liegen. © Bildmontage: Screenshot/Wetteronline.de Auch in der Nacht wird es dann deutlich angenehmer. Am Wochenende liegen die Tiefstwerte zwischen 17 und 15 Grad. In den kommenden beiden Tagen wird es aber noch deutlich kälter mit 9 bis 14 Grad.

