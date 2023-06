Endlich kommt der Sommer! Über 30 Grad am Wochenende in NRW erwartet

Essen - Knapp drei Wochen vor dem Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen wird es endlich richtig Sommer. Zum Wochenende werden Temperaturen über 30 Grad erwartet.

Am Wochenende sollen es über 30 Grad warm werden. © Friso Gentsch/dpa

Endlich nimmt der Sommer in NRW so richtig Fahrt auf. Am heutigen Dienstag können die Menschen hierzulande mit Höchsttemperaturen zwischen 23 und 28 Grad rechnen.

Zwar wird es am morgigen Mittwoch nochmals eine kleine "Abkühlung" mit lediglich maximal 24 Grad geben, doch dann kommt der Sommer so richtig in Schwung.

Am Donnerstag steigen die Temperaturen dann wieder auf bis zu 26 Grad, es kann jedoch auch vereinzelt zu Gewittern kommen.

Ab dem Freitag schießen die Gradzahlen dann in die Höhe. Am Brückentag, der Donnerstag ist in NRW Feiertag, werden bis zu 29 Grad erwartet.

Zum Wochenende hin sollen dann auch erstmals die 30 Grad geknackt werden. "Im Rheinland sind die Chancen am höchsten", sagte eine Meteorologin gegenüber der dpa.

Am Samstag können die 30 Grad sogar leicht überschritten werden.