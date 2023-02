Karneval im Plüschanzug oder dünnen Kostüm? So wird das Wetter über die jecken Tage

Köln/Essen - Vielleicht doch lieber Plüschkostüm als Funkenmariechen: Nach ein paar warmen und sonnigen Tagen in dieser Woche trübt sich das Wetter ausgerechnet zum Höhepunkt des Karnevals ab Donnerstag ein. Auch starken Wind erwartet der Deutsche Wetterdienst.

Den Wetteraussichten nach zu urteilen sollten Karnevalisten zu Weiberfastnacht lieber auf ein warmes Kostüm zurückgreifen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Bis an Rosenmontag die windanfälligen Motivwagen durch die Karnevalshochburgen ziehen, soll sich das Wetter aber wieder etwas beruhigen.

"An Altweiber geraten wir unter Tiefdruckeinfluss mit Bewölkung und Niederschlägen", sagte Meteorologin Ulrike Zenkner vom Deutschen Wetterdienst in Essen am Dienstag. Immerhin bleibe es im Rheinland mit bis zu 12 Grad recht mild.

Der Freitag und der Samstag sollen dann regnerisch und stürmisch werden - selbst im Rheinland könnte es mit Windstärke 8 wehen. Am Sonntag, wenn die Schull- und Veedelszöch durch Köln ziehen und das Kö-Treiben in Düsseldorf stattfindet, wird der Regen weniger und der Wind schwächer.

"Für Rosenmontag sieht es so aus, dass es niederschlagsfrei bleibt", sagte die Meteorologin.