Wilder Müll wird in Köln zunehmend zum Problem: Für Umweltsünder wird es teuer!

Die AWB und die Stadt Köln machen auf das Müll-Problem im Stadtgebiet aufmerksam. © Marius Becker/dpa

Die AWB sagt Littering - dem achtlosen Wegwerfen von Müll in die Umgebung - in Zusammenarbeit mit der Stadt den Kampf an!

In einer Mitteilung machte eine AWB-Sprecherin am Dienstag auf die diesjährige Anti-Littering-Kampagne aufmerksam, die in dieser Woche gestartet ist. Demnach weisen nicht nur große Plakate im ganzen Stadtgebiet auf die Folgen von wilder Müllentsorgung - beispielsweise für das Trinkwasser - hin, sondern auch Beiträge in sozialen Netzwerken wie Instagram oder Facebook.

Ziel ist es, an das Verantwortungsgefühl aller Menschen in der Domstadt zu appellieren. Denn seit 2017 haben sich die Meldungen von wildem Müll nahezu verdoppelt, wie aus der Mitteilung hervorging. "Das kostet die Allgemeinheit 13 Millionen Euro alleine im vergangenen Jahr", erklärte die Sprecherin.

Dabei ist die Entsorgung von Müll auch unterwegs ganz einfach. "In Köln gibt es rund 23.000 Papierkörbe, davon stehen fast 9000 alleine in Grünanlagen", informierte die AWB.

Was Umweltsünder nicht vergessen sollten: Das achtlose "Entsorgen" des eigenen Unrats wird mit einem Bußgeld geahndet! So werden beispielsweise für eine weggeschnippte Kippe oder einen fallen gelassenen To-go-Becher bis zu 150 Euro Bußgeld fällig.