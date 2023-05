Wird Cannabis für alle legalisiert? Stadt Köln will Modellregion werden

Köln - Am gestrigen Dienstag fand in Köln die Stadtratssitzung statt. Dabei wurde beschlossen, dass sich die Stadt als Cannabis-Modellregion bewerben wird.

Die Stadt Köln möchte im Zuge der Legalisierung von Cannabis Modellregion werden. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Alle Ratsfraktionen und Einzelmandatsträger stimmten dem Antrag von SPD, FDP, Grünen, Linken und weiteren Kleinparteien zu. Lediglich die CDU und die AfD lehnten diesen ab, wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet. "Wir sind nicht dabei, in Deutschland eine neue Droge einzuführen. Es geht darum, die Realität anzuerkennen - und die sieht so aus, dass Cannabis in der Gesellschaft angekommen ist", erklärte Ralf Unna von den Grünen und ergänzte: "Die bisherige Verbotspolitik ist krachend gescheitert."

Doch was genau soll eine Cannabis-Modellregion eigentlich sein? Geht es nach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (60, SPD) soll es eine Legalisierung in zwei Schritten geben. Dafür soll das sogenannte "CaRe"-Modell angewandt werden. Das steht für Club-Anbau und Regionalmodell.

Demnach wird in den Modellregionen der kommerzielle Verkauf von Cannabis in Fachgeschäften möglich sein. Allerdings ist noch nicht klar, wie viele es von den Modellregionen geben soll und wer sie auswählt. Zudem soll der Verkauf wissenschaftlich begleitet werden.

Zunächst sieht der vorgestellte Gesetzesentwurf von Lauterbach jedoch nur die Cannabis-Clubs vor. Die Modellregionen sollen in einem weiteren Entwurf erst nach der Sommerpause im Bundestag vorgestellt werden.

Während die Clubs noch in diesem Jahr starten sollen, werden die Regionen nicht vor 2024 an den Start gehen.