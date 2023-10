6600 neue Studierende! Wintersemester beginnt an der Leipziger Uni

Leipzig - Die Universität Leipzig darf in diesem Wintersemester rund 6600 neue Studierende begrüßen.

So gingen in diesem Jahr knapp 4500 Bewerbungen für den Psychologie-Bachelor ein - das entspricht 71 pro Studienplatz. Auch der dazugehörige Master ist mit 1000 Bewerbungen - im Vorjahr noch 600 - äußerst beliebt.

Das größte Interesse verzeichnete der Studiengang Psychologie, gefolgt vom Lehramt an Gymnasien sowie Rechtswissenschaft.

"Das spricht neben der anhaltend hohen Zahl von Erstsemestern für die Attraktivität der Alma Mater Lipsiensis und des Studienstandortes Leipzig", so Rektorin Prof. Dr. Eva Inés Obergfell. Momentan studieren mehr als 30.000 Personen an der Uni.

Mit mehr als 39.000 eingegangenen Bewerbungen durfte man sich in diesem Wintersemester über einen leichten Anstieg an Interessenten freuen.

Aufgrund diverser Nachrückverfahren wird sich diese Zahl in den nächsten Wochen wohl noch erhöhen, wie die Uni am Dienstag mitteilte. Die endgültige Zahl steht dann erst Ende Oktober fest.

Im Bereich Lehramt regt sich allerdings eine kleine Sorge bei den Uni-Verantwortlichen - zwar sind hier bislang mehr als 1320 Studienanfänger eingeschrieben, die Zahl der Bewerbungen (7700) ist im Vergleich zu den Vorjahren jedoch leicht gesunken.

"Vor allem bei Lehrkräften für Oberschulen hätten wir noch Kapazitäten gehabt", zeigte sich Prof. Dr. Roger Gläser nachdenklich. "In Zeiten des Mangels an Lehrkräften in unseren Schulen ist das kein gutes Signal."

Am morgigen Mittwoch um 15 Uhr findet die Immatrikulationsfeier im Gewandhaus statt, danach werden alle neuen Studierenden von der Rektorin in die Moritzbastei eingeladen.