09.05.2023 12:01 Religiöse Einrichtung in Leipzig mit Graffiti besprüht

In Leipzig ist das religiöse Begegnungszentrum "Pavillon der Hoffnung" in der ehemaligen Messehalle 14 am Wochenende mit Graffiti besprüht worden.

Von Dorothee Gomes

Leipzig - Das religiöse Begegnungszentrum "Pavillon der Hoffnung" in der ehemaligen Messehalle 14 ist am Wochenende mit Graffiti besprüht worden. Unter dem Titel "Abort Fundies! Frei-Evangelikale in Leipzig besucht", tauchte ein Bekennerschreiben auf. Unbekannte beschmierten den "Pavillon der Hoffnung" mit Graffiti. © Anke Brod Wie die Polizei mitteilte, wurde der Eingang der kirchlichen Einrichtung an der Puschstraße auf dem alten Messegelände zwischen Freitag gegen 17 Uhr und Sonntag gegen 10 Uhr mit schwarzer und rosa Farbe beschmiert. Darunter auch die Schriftzüge: "Abort Fundies" und "Save Abortions". In einem anonymen Schreiben auf der Plattform Indymedia ist vom "Angriff auf fundamentalistisches Gemeindehaus" die Rede. Leipzig Aftershow Party nach Depeche-Mode-Gig in Leipzig: So kommt Ihr kostenlos an Tickets! Dazu heißt es: "Wenn euer Glaube politisch wird und uns in unserer körperlichen Autonomie angreift, wenn ihr gemeinsame Sache mit CDU, AfD und sonst welchen rechten Spinnern macht: Dann fühlen wir uns auch so frei, euch anzugreifen." Und weiter: "Für den Feminismus! Für die Entkriminalisierung von Abtreibungen!" Laut Polizei wird der entstandene Schaden auf etwa 1000 Euro geschätzt. In dem Fall werde nun wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung ermittelt.

Titelfoto: Anke Brod