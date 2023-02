17.02.2023 14:20 620 Amtseinführung in Leipzig: Er ist der neue Chef im "schönsten Gerichtsgebäude des Landes"

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat in Andreas Korbmacher einen neuen Chef gefunden. Nun wurde er festlich in sein Amt eingeführt.

Von Paul Hoffmann

Leipzig - Mit einem Festakt wurde am heutigen Freitag der neue Präsident des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig, Andreas Korbmacher (63), in sein neues Amt eingeführt. Die Räumlichkeiten im Bundesverwaltungsgericht boten einen mehr als würdigen Rahmen für die Einführung des neuen Präsidenten. © Paul Hoffmann Bei A-capella-Musik und einer für die Branche so hochkarätigen Gästeliste, dass allein deren Verlesung mehrere Minuten in Anspruch nahm, traten unter anderem Justizminister Marco Buschmann (45, FDP), Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (47, CDU) und Leipzigs OB Burkard Jung (64, SPD) als Redner auf. Wie eigentlich jeder Redner hob Minister Buschmann in seiner Ansprache, in der er auch Goethe zitierte, die Wichtigkeit des Bundesverwaltungsgerichtes hervor. Den Standort in Leipzig adelte er als eines der "schönsten Gerichtsgebäude des Landes". Die Aufgabe des Gerichtes "möge trocken klingen, nach verstaubten Amtsstuben", aber nichts läge ihr ferner. Leipzig Wurde er vergiftet? Forscher untersuchen Überreste des Reichstags-Brandstifters Sachsen-MP Kretschmer betonte, dass das Land gerade jetzt "eine ehrliche, rechtsstaatliche, der westlichen Welt angemessene Klärung von berechtigten Interessen" brauche. Ein System wie in China wolle keiner. Gemeinsam müsse man demokratische Verantwortung leben und tragen.

Wichtig sei es zudem, dass man das Land entlang "unserer rechtlichen Wertvorstellungen schneller mache". "Diejenigen, die immer nur nicht wollen, die dürfen nicht das Sagen haben." Für einen Lacher in der ansonsten äußerst sachlich vorgetragenen Veranstaltung (typisch Juristen) sorgte derweil der Leipziger Oberbürgermeister Burkard Jung. Er erinnerte an die Vorurteile, die es beim Umzug des Gerichtes vom großen Berlin nach Leipzig Anfang des Jahrtausends gab. Einige hätten schon fast gefragt: "Nach Leipzig, gibt's da denn innenliegende Wasserklosetts?" Andreas Korbmacher schon seit letztem Jahr als Präsident des Bundesverwaltungsgerichts im Amt Andreas Korbmacher (63) ist neuer Hausherr des Bundesverwaltungsgerichts. © dpa/Sebastian Willnow Übrigens ist der gebürtige Freiburger Andreas Korbmacher bereits seit vergangenem Jahr im Amt. Die Ernennungsurkunde erhielt er am 8. September von Justizminister Marco Buschmann in Berlin. Er folgt auf Klaus Rennert (67), der schon 2021 in den Ruhestand gegangen war. Neue Vize-Präsidentin ist die 60-jährige Susanne Rublack. Sie stammt aus Konstanz.

Titelfoto: dpa/Sebastian Willnow