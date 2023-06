An zwei Leipziger Kitas: Großflächige Risse in der Fassade

Leipzig - An zwei Kindertagesstätten im Leipziger Südosten wird seit vergangener Woche großflächig gewerkelt. Und das, obwohl die Gebäude erst vor gut drei Jahren in Betrieb gegangen sind.

Großflächig sind in der Fassade des Fröbel-Integrationskindergartens in Probstheida Risse entstanden. © Leipzig Livereport

Im Februar 2020 eröffneten in der Bockstraße im Stadtteil Probstheida zwei nebeneinanderliegende Kitas: der von der Volkssolidarität betriebene "Spiel(T)Raum" (Hausnummer 6) sowie der Fröbel-Integrationskindergarten (8).

Im "Spiel(T)Raum" werden laut eigenen Angaben insgesamt 120 Kinder bis zum Schuleintritt betreut, darunter 30 Krippenkinder und auch drei Integrationsstellen sind vorhanden. Auch die Fröbel-Kita bietet 120 Kindern Platz.

Seit einigen Monaten prangen aber unschöne Schandflecken an den Fassaden der beiden Nachbargebäude und auch im Inneren gibt es Beschädigungen an den Wänden in Form von Rissen im Putz, die im unbeschwerten Leben der Kleinen für einen Knick sorgen.

Bereits im Dezember 2022 waren die Mängel bei einer Begehung aufgenommen worden. Erst jetzt ging es aber voran.