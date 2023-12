Auf der Fahrt von Chemnitz nach Leipzig: Lokführer mit Laserpointer geblendet

Leipzig - Gefährliche Aktion am Tag vor Weihnachten: In Leipzig ist ein Lokführer (43) mit einem Laserpointer geblendet worden.

Am Bahnhof Leipzig-Liebertwolkwitz wurde ein Lokführer mit einem Laser geblendet. (Archivbild) © Anke Brod

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es bereits am Samstag gegen 5.35 Uhr auf der Les-Epesses-Straße am Bahnhof Leipzig-Liebertwolkwitz zu der Tat.

Demnach blendeten Unbekannte den Mann bei der Reise aus Chemnitz in die Messestadt.

"Dadurch wurde der 43-Jährige bei der Fahrt beeinträchtigt und begab sich anschließend in ärztliche Behandlung", hieß es weiter.