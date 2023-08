Bauarbeiten bis November: Leipziger Problem-Kreuzung wird umgebaut

Leipzig - An der Kreuzung Käthe-Kollwitz-Straße/Schreberstraße im Leipziger Zentrum-West wird am heutigen Montag eine temporäre Fußgängerampel eingerichtet.

Gleichzeitig ist das nur die Spitze des Eisberges: Seit mehreren Jahren gilt die Käthe-Kollwitz-Straße als Leipziger Problemstelle, in diversen Bürgerbefragungen wurde immer wieder mehr Sicherheit für Fußgänger gefordert. So soll der Bereich ab dem Jahr 2027 komplex umgestaltet werden.

Um die Fläche für wartende Fußgänger an der neuen Ampel zu vergrößern, wird zudem der südöstliche Gehweg umgebaut.

Zusätzlich dazu will das Verkehrs- und Tiefbauamt Bodenindikatoren im Bereich der markierten Übergänge anbringen, sodass auch sehbehinderten Menschen die Straßenquerung erleichtert wird.

Pünktlich zum Schulstart in Sachsen soll die Ampel vor allem die Sicherheit für Kinder erhöhen, die nun vermehrt in der Gegend unterwegs sein werden.

Der Fußverkehrsverantwortliche, Friedemann Goerl, hält die am heutigen Montag beginnende Veränderung an der Kreuzung für einen sinnvollen ersten Schritt: "Die neue Ampel an der Schreberstraße leistet einen wichtigen Beitrag dafür, die Stadt kinder- und familienfreundlicher zu machen."