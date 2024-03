Eine Baustelle nach der anderen: Im April müssen Leipzigs Autofahrer Nerven aus Stahl haben!

Im April wird auf Leipzigs Straßen viel gebaut. (Symbolbild) © 123RF/emelphoto

In der Albrechtshainer Straße wird ab dem 3. April an den Telekommunikations-Leitungen gewerkelt, sodass die Fahrbahn bis zum 3. Mai eingeengt werden muss. Dazu kommt eine Vollsperrung des Bereichs am Jouleweg und dem Knoten Kärrnerweg.

Längere Fahrtzeiten müssen ab dem 2. April auch in der Baalsdorfer Straße aufgrund von Arbeiten an den Trinkwasserleitungen eingeplant werden, welche ebenfalls eine Fahrbahneinengung nach sich ziehen. Zudem wird die Zufahrt zum Breiteweg gesperrt. Am 5. April soll der Spuk dann aber schon wieder vorbei sein.

Der Boden im Barclayweg muss zwischen dem 15. und 19. April saniert und deshalb im Abschnitt zwischen der Höltystraße und dem Pahlenweg voll gesperrt werden. Der Bereich sollte - wenn möglich - umfahren werden, um Staus zu vermeiden.

Vorsicht sollte auch auf der Delitzscher Straße zwischen der Schiebestraße und Wittenberger Straße in stadtauswärtiger Richtung geboten sein. Aufgrund von Sondernutzung muss der Bereich zwischen dem 2. und 5. April gesperrt werden. Eine Umleitung über die Theresienstraße/Wittenberger Straße wird eingerichtet.

Auf der Windorfer Straße auf Höhe der Radrennbahn müssen die Abwasserleitungen saniert werden, was eine Vollsperrung mit sich bringt. Auch hier wird der Verkehr weitläufig umgeleitet. Die Sperrung soll vom 3. April bis zum 17. Mai andauern.