Umleitung für Autos und Öffis: Diese Leipziger Straße ist ab Montag dicht

Leipzig - In der Eisenbahnstraße setzen die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) ab Montag die Gleise instand. Während der Bauarbeiten werden die Straßenbahnen umgeleitet und auch der Straßenverkehr muss sich auf Änderungen und Einschränkungen einstellen.

In dieser Grafik erklären die Leipziger Verkehrsbetriebe, wo die Umleitungen geplant sind. © Leipziger Verkehrsbetriebe

Die Arbeiten sind von Montag, den 30. März bis Donnerstag, den 30. April angesetzt. Konkret werden die Gleise in der Eisenbahnstraße zwischen der Rosa-Luxemburg-Straße und der Hausnummer 45 ausgetauscht.

In diesem Bereich wird die Straße voll gesperrt. Wie die Leipziger Verkehrsbetriebe mitteilten, werden zwei Umleitungen eingerichtet.

Stadtauswärts führt diese über Brandenburger Straße → Adenauerallee → Rohrteichstraße und Hermann-Liebmann-Straße. Stadteinwärts wird über Kohlgartenstraße und Lutherstraße umgeleitet.

Die Ludwigstraße wird stadtauswärts zu einer Einbahnstraße. Die Mariannenstraße wird stadteinwärts zur Einbahnstraße.

Fußgänger kommen in Höhe der Schule und an der Bussestraße über die Baustelle. Der Zugang zur Tiefgarage in der Bussestraße soll bestehen bleiben.