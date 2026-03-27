Umleitung für Autos und Öffis: Diese Leipziger Straße ist ab Montag dicht
Leipzig - In der Eisenbahnstraße setzen die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) ab Montag die Gleise instand. Während der Bauarbeiten werden die Straßenbahnen umgeleitet und auch der Straßenverkehr muss sich auf Änderungen und Einschränkungen einstellen.
Die Arbeiten sind von Montag, den 30. März bis Donnerstag, den 30. April angesetzt. Konkret werden die Gleise in der Eisenbahnstraße zwischen der Rosa-Luxemburg-Straße und der Hausnummer 45 ausgetauscht.
In diesem Bereich wird die Straße voll gesperrt. Wie die Leipziger Verkehrsbetriebe mitteilten, werden zwei Umleitungen eingerichtet.
Stadtauswärts führt diese über Brandenburger Straße → Adenauerallee → Rohrteichstraße und Hermann-Liebmann-Straße. Stadteinwärts wird über Kohlgartenstraße und Lutherstraße umgeleitet.
Die Ludwigstraße wird stadtauswärts zu einer Einbahnstraße. Die Mariannenstraße wird stadteinwärts zur Einbahnstraße.
Fußgänger kommen in Höhe der Schule und an der Bussestraße über die Baustelle. Der Zugang zur Tiefgarage in der Bussestraße soll bestehen bleiben.
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So sehen die Änderungen im ÖPNV aus
Mehrere Straßenbahnlinien sind von den Bauarbeiten betroffen und fahren anders. Hier gibt es nur bis zum 24. April Einschränkungen.
Wie die LVB mitteilten, fährt die Linie 1 ab Goerdelerring mit Umleitung über Hauptbahnhof Westseite → Mockauer/Volbedingstraße und Löbauer Straße zur Ersatzendstelle Stannebeinplatz.
"Zwischen Mockauer/Volbedingstraße und Mockau, Post bitte die Straßenbahnlinie 9 nutzen", wurde angefügt.
Linie 3 fährt zwischen Friedrich-List-Platz und Torgauer Platz mit Umleitung über Reudnitz, Koehlerstraße. Linie 7 steuert in den Früh- und Abendstunden den Torgauer Platz nicht an.
Es wird ein Schienenersatzverkehr zwischen Hauptbahnhof → Torgauer Platz und Sellerhausen eingerichtet.
Linie 8 verkehrt zwischen Friedrich-List-Platz und Annenstraße mit Umleitung über Reudnitz, Koehlerstraße zur Edlichstraße.
Auch die Nachtbusse werden bis zum 30. April umgeleitet.
Der veränderte Fahrplan hat Auswirkungen auf die Barrierefreiheit. Welche Haltestellen barrierefrei sind, erfahrt Ihr auf der Webseite der Leipziger Verkehrsbetriebe.
Titelfoto: Bildmontage: Leipziger Verkehrsbetriebe; Elisa Schu/dpa