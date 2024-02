Neue Leipziger Großbaustelle kommt im März: Diese Straße ist mindestens ein Jahr lang dicht

Leipzig - Es geht Schlag auf Schlag in der Messestadt: Kaum ist eine Straße wieder frei, wird die nächste Großbaustelle aus dem Boden gestampft. Im Norden von Leipzig wird an der Landsberger Straße ab März bis ins Jahr 2025 hinein gebaut. Bei TAG24 erfahrt Ihr, mit welchen Einschränkungen Ihr rechnen müsst.

Damit die Maßnahmen am 11. März wie geplant starten können, werden bereits in der Woche zuvor einige Sperrungen eingerichtet, von denen sowohl Autofahrer als auch Nutzer des ÖPNV betroffen sein werden.

Dort sollen in diesem Jahr nicht nur Gleisanlagen, Fahrleitungen und Bahnstromanlagen ausgebaut, sondern auch die Haltestelle Viertelsweg barrierefrei gestaltet und das gleichnamige Gleisdreieck erneuert werden. Außerdem sind in der Landsberger Straße die Erneuerung der Fahrbahn, neue Straßenbeleuchtung sowie Parkplätze vorgesehen.

Die Hauptverkehrsader im Stadtteil Gohlis wird lange Zeit gesperrt sein, so viel steht fest. Los gehen die Bauarbeiten zunächst im Bereich zwischen dem Coppiplatz und der Hans-Oster-Straße, kündigte die Leipziger Gruppe auf ihrer Webseite an.

Nutzer des ÖPNV müssen ebenfalls mit Einschränkungen rechnen. © Leipziger Verkehrsbetriebe

Ab 11. März schließlich müssen sich auch Bahnfahrer auf massive Änderungen einstellen, denn die Straßenbahnlinie 4 verkehrt dann ab Georg-Schumann-/Lindenthaler Straße statt zur Endhaltestelle Landsberger Straße zur Ersatzendstelle Wahren.

Ab Chauseehaus fährt ein Ersatzbus Richtung Gohlis und deckt zwischen Georg-Schumann-/Lindenthaler Straße und Landsberger/Max-Liebermann-Straße die Breitenfelder Straße und Hans-Oster-Straße ab.

Die Tramlinie 10 wird in diesem Bereich weiterhin nicht zum Einsatz kommen, sie verkehrt nur bis zum Hauptbahnhof. Außerdem sind die Buslinien 85 und 90 sowie der Nachtbus N5 von den Umleitungen betroffen – weitere Infos dazu und zu den einzelnen Sperrungen während der Bauphasen findet Ihr auf der Webseite der Leipziger Gruppe.

Im kommenden Jahr wird schließlich der zweite große Bauabschnitt zwischen Beyerleinstraße und der Endhaltestelle Landsberger Straße starten.

Die Bauarbeiten schließen fast nahtlos an die in der Georg-Schumann-Straße an, die seit dem 22. Januar im Gange sind. Auch hier war die Instandsetzung der Gleisanlagen nötig, was ebenfalls Einschränkungen mit sich brachte. Planmäßig soll diese Maßnahme am 3. März beendet werden.