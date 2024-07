14.07.2024 21:38 20.000 Euro Schaden: Geldautomat gesprengt, doch die Täter gehen leer aus!

Ein Fahrkartenautomat ist in der Nacht zum Samstag in Machern gesprengt worden! Doch an das Geld kamen die Täter diesmal nicht.

Von Eric Mittmann

Machern - Ein Fahrkartenautomat ist in der Nacht zum Samstag in Machern gesprengt worden! Doch an das Geld kamen die Täter diesmal nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall. (Symbolbild) © foottoo/123rf Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Vorfall auf der Leipziger Straße im Ortsteil Machern. Bekannt wurde er demnach gegen 6.35 Uhr. In Höhe der Hausnummer 2 sprengten die Täter mit Hilfe von Pyrotechnik den Automaten auf. Dieser wurde dabei vollständig zerstört. An die Geldkassette gelangten die Langfinger jedoch nicht, gingen stattdessen leer aus. Leipzig Crime Mann will im Supermarkt bezahlen, plötzlich wird er bedroht und verletzt Den entstandenen Sachschaden bezifferten die Ermittler mit rund 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat bereits Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen. Vor Ort wurden Spuren gesichert.

