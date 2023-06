400 Meter von der Polizei entfernt: Diebe plündern Juwelier - mehr als 100.000 Euro Beute!

Die Vögele-Filiale im Paunsdorf Center. Hier drangen die Einbrecher über die Decke ein - und nahmen sich dann die wertvollsten Stücke. © SI-Press

Der spektakuläre Einbruch ereignete sich bereits in der Nacht zum Montag, wurde von der Polizei aber erst am Dienstag bekannt gemacht. Demnach kletterten die Unbekannten kurz nach Mitternacht auf das Dach des Paunsdorf Centers.

Von hier aus fanden sie einen Weg ins Innere der Shoppingmall und robbten auf einem Zwischenboden bis zur Filiale des Edeljuweliers Vögele.



Von der Zwischendecke des Geschäfts entfernten die offenbar mit jeder Menge Ortskenntnis ausgestatteten Einbrecher die Deckenstrahler-Elemente und drangen so in den Laden ein. Wie TAG24 von der Geschäftsleitung erfuhr, ließen die Diebe die preiswertere Ware links liegen und steuerten gezielt die teuersten Schmuckgegenstände und Uhren an.

Die Ganoven verschwanden schließlich mit einer Beute im Gesamtwert von mehr als 100.000 Euro!

Die Kripo geht davon aus, dass der Juwelier vor dem Coup von den Tätern ausspioniert wurde. Die Ermittler wollen nun sämtliche Aufzeichnungen der Überwachungskameras des Shopping-Centers und des Juweliergeschäfts auswerten.