07.11.2023 15:11 ABC-Einsatz bei Rentenversicherung: Wieder verdächtiger Brief in Leipzig

In der Niederlassung der Deutschen Rentenversicherung in Leipzig ist am Dienstag ein Brief entdeckt worden, der eine verdächtige weiße Substanz enthielt.

Von Eric Mittmann

Leipzig - In der Niederlassung der Deutschen Rentenversicherung in Leipzig ist am Dienstagnachmittag ein Brief entdeckt worden, der eine verdächtige weiße Substanz enthielt. Die Feuerwehr ist bereits vor Ort. Die Feuerwehr führt derzeit einen ABC-Einsatz in der Niederlassung der Deutschen Rentenversicherung in Leipzig durch. Der Grund: Es wurde ein Brief entdeckt, der eine verdächtige Substanz enthielt. © Silvio Bürger "Es wurde ein Brief entdeckt, der ein weißes Pulver enthielt", erfuhr TAG24 von einem Sprecher der Rettungsleitstelle. Die Substanz werde derzeit überprüft. Polizeisprecherin Therese Leverenz zufolge sei die Meldung über den Fund gegen 14 Uhr eingegangen. Eine Evakuierung des Gebäudes sei nicht notwendig gewesen. "Bisher liegen uns keine Informationen zu Verletzten vor", so die Sprecherin. Erst Ende Oktober waren mehrere Briefe mit unbekanntem weißen Pulver an verschiedene Behörden und Einrichtungen in Leipzig geschickt worden. Betroffen waren unter anderem Polizeireviere, eine Schule und sogar ein Wohnhaus. Leipzig Crime Leipziger Hausparty eskaliert! Ungebetene Gäste randalieren und attackieren Polizei Die Polizei ermittelte, konnte schließlich ein 13-jähriges Mädchen mit den Briefen in Verbindung bringen, als dieses mit einem Amoklauf an der Gerda-Taro-Schule drohte. Eine Evakuierung des Gebäudes sei nicht notwendig, hieß es. © Silvio Bürger TAG24 bleibt dran.

Titelfoto: Silvio Bürger