27.03.2023 14:44 Als sie ihn kontrollieren wollen, gibt er Gas: Transporter-Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

In Delitzsch in Nordsachsen hat sich ein 40-jähriger Transporterfahrer am Sonntagabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Von Eric Mittmann

Delitzsch - Der Anblick der Polizei war für diesen Herrn offenbar zu viel des Guten. In Delitzsch wurde die Polizei am Sonntagabend in eine Verfolgungsjagd mit einem Transporter-Fahrer (40) verwickelt. © Heiko Kueverling/123RF In Delitzsch in Nordsachsen hat sich ein 40-jähriger Transporterfahrer am Sonntagabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Behörde am Montag mitteilte, war der Fiat den Beamten gegen 19.45 Uhr auf der B183a aufgefallen, als dieser gerade in Richtung Delitzsch unterwegs war. Als die Beamten das Fahrzeug anhalten und eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen wollten, trat der 40-Jährige plötzlich aufs Gas und versuchte zu entkommen. Einige Straßen später stoppte er sein Gefährt schließlich an den Hintereingängen eines Mehrfamilienhauses der Bitterfelder Straße. Dort konnten die Polizisten den Mann schließlich doch noch kontrollieren, wobei sich herausstellte, dass dieser nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Nachdem die Beamten Spuren gesichert und ihre erkennungsdienstlichen Maßnahmen abgeschlossen hatten, wurde der 40-Jährige wieder entlassen. Er hat sich nun wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

