23.01.2024 Polizei schwer bewaffnet vor Ort: Amokalarm an Leipziger Oberschule!

An der 16. Oberschule in Leipzig hat es am Dienstagmorgen einen Amokalarm gegeben!

Von Eric Mittmann

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag gegenüber TAG24 erklärte, war bereits am Montagabend eine Mail mit der Androhung einer Straftat gegen die Schule im Osten der Messestadt aufgetaucht. "Die Schulleitung hat daraufhin präventiv entschieden, dass der Unterricht nicht stattfindet." Unter anderem auf der Website der Oberschule sowie über WhatsApp wurde über den Ausfall informiert. "Wir bitten Sie, Ihre Kinder zu Hause zu lassen und nicht in die Schule zu schicken", heißt es entsprechend auf der Homepage. Die Meldekette soll dabei gut funktioniert haben. Laut Polizei waren in Summe maximal 50 Kinder zur Schule gekommen, die keine Kenntnisse über den Ausfall hatten. Lehrer informierten vor Ort über die Lage und schickten ihre Schützlinge dann nach Hause. Gegen 8 Uhr soll das Schulpersonal zu einer Konferenz zusammengekommen sein, um sich über die Situation zu beraten. Die Polizei ist seit den Morgenstunden vor Ort und hat einen Sperrbereich um die Schule eingerichtet. Die Konradstraße, an der das Schulhaus steht, wurde dabei teilweise abgesperrt. Ein gegenüberliegender Kindergarten konnte noch erreicht werden. Die Einrichtung hatte am Montagabend via Mail eine Drohung erhalten. Daraufhin entschied die Schulleitung, den Unterricht präventiv ausfallen zu lassen. © Silvio Bürger Die Kripo hat bereits Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet. Wie TAG24 erfuhr, läuft seit etwa 6.15 Uhr die Überprüfung der Schule. Hinweise auf eine konkrete Gefährdung gebe es derzeit nicht. Original-Artikel vom Dienstag, 23. Januar, 8.45 Uhr. Aktualisiert um 9.16 Uhr.

Titelfoto: Silvio Bürger