Bärlauchdiebe auf frischer Tat ertappt! Sie hatten eimerweise Jungpflanzen ausgegraben

In Leipzigs Wäldern sprießt bereits der Bärlauch. Das ruft jedoch auch Diebe auf den Plan. Dem Stadtordnungsdienst sind nun gleich mehrere Langfinger ins Netz gegangen. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Stadt am heutigen Dienstag bekannt gab, ertappten Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes sowohl am Sonntag als auch Montag mehrere Personen dabei, wie sie eimerweise Bärlauch aus dem Auwald und dem dazugehörigen Naturschutzgebiet Burgaue stehlen wollten.

Im ersten Fall sollen die Diebe ihre Beute in fünf Zehn-Liter-Eimern und im zweiten Fall in zwei Zehn-Liter-Eimern verstaut haben. Insgesamt hätten die entnommenen Jungpflanzen ein Gewicht von circa 40 Kilogramm auf die Waage gebracht.

Das Ordnungsamt stellte gemeinsam mit der Polizei die Identitäten der Langfinger fest und leitete entsprechende Verfahren ein.

Nicht nur in Leipzig selbst, auch andernorts kommt es während der Bärlauch-Zeit immer wieder zum Raubbau. So erwischte die Polizei vor zwei Wochen in Rötha eine Bande in flagranti, die bereits mehr als 140 Kilo Bärlauchpflanzen ausgegraben hatte.

Um den Diebstählen Einhalt zu gebieten, hat die Messestadt mittlerweile ihren Stadtordnungsdienst in den Wald geschickt. In den kommenden Wochen sollen die Bärlauch-Gebiete verstärkt bestreift werden.