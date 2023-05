Bei der Flucht massig Autos geschrottet: Ist dieser Verkehrsrowdy ein Dieb?

Von Anke Brod



Leipzig - Da schepperte es aber gewaltig! Als die Verkehrspolizei am Montagmorgen gegen 3.40 Uhr auf der Sommerfelder Straße im Leipziger Stadtteil Stötteritz einen Autofahrer kontrollieren wollte, gab dieser Gas und krachte bei seiner Flucht gleich in rund sieben am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge.