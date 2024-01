Bissspuren und Zeitungspapier: So kamen Profiler der Mutter eines toten Babys aus Halle auf die Spur

An diesem Zaun wurde die Leiche des Säuglings von einer Passantin entdeckt. © Marvin Matzulla

Im Dezember 2021 wurde am Zaun eines Wertstoffhofes in Halle (Saale) die Leiche eines neugeborenen Babys entdeckt. Die Polizeibehörde sammelte Spuren am Fundort und ging ersten Hinweisen nach - der daraufhin gegründeten Sonderkommission mit dem Namen "Engel" gehörten auch die beiden Profiler Stefan Backhaus und Franziska Meinert an.

"Wir werden angefordert bei Fällen, die ein gewisses Gewaltpotenzial aufweisen, also etwa Gewaltstraftaten, Sexualverbrechen oder Brandserien. Wir wurden früh in die Ermittlungen miteinbezogen, damit wir zeitnah die ersten Eindrücke vom Tatgeschehen bekommen können", erinnerte sich Franziska Meinert.

In enger Zusammenarbeit mit den SOKO-Kollegen stand zunächst der Fundort der Leiche, ein rund 300 Meter entfernter Papierkorb, in dem die Plazenta des Säuglings gefunden worden war, und in einem nahen Waldstück abgelegte Textilien mit der DNA des Babys im Fokus der Sonderermittler.