23.12.2023 22:00 Bombe hatte nicht gezündet: Mann (41) findet Sprengkörper in Automat!

In einem Fahrkartenautomat in Leipzig entdeckte ein Passant am Samstagmorgen einen Sprengkörper, der offenbar nicht gezündet hatte.

Von Eric Mittmann

Der Mann rief daraufhin beim Polizeirevier Leipzig-Zentrum an und meldete den gefährlichen Fund. Beamte der USBV-Gruppe (steht für: Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung) des LKA eilten anschließend zum Ort des Geschehens, um sich der Sache anzunehmen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um eine augenscheinlich selbstgebaute Bombe handelte. Die Experten sicherten den Sprengkörper. Währenddessen musste die Haltestellte gesperrt werden. Die Leipziger Verkehrsbetriebe verlegten währenddessen den Haltepunkt um einige Meter in Richtung Mecklenburger Straße. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Versuchs der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.

Titelfoto: foottoo/123rf