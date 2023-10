Vier Fälle in zwei Tagen: Mehrere Briefe mit unbekannter Substanz in Leipzig abgegeben

Leipzig - Die Vorfälle mit unbekannten Substanzen in Briefen nehmen kein Ende! Feuerwehreinsatz in der Polizeiwache Richard-Lehmann-Straße in Leipzig !

Nachdem bereits am Donnerstag zwei Briefe mit unbekannten Substanzen in Leipzig aufgetaucht waren, folgte am Freitag bereits der nächste Fall. Diesmal betroffen: Die Polizeiwache an der Richard-Lehmann-Straße. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Nachdem bereits am Donnerstag zwei Briefe abgegeben wurden, folgten am Freitag zwei weitere Vorfälle.

Zunächst betroffen war die Polizeiwache an der Richard-Lehmann-Straße im Leipziger Süden. Gegen 10.15 Uhr war dort nach Infos von vor Ort eine unbekannte kristalline Substanz in einem Brief entdeckt worden.

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke gegenüber TAG24 mitteilte, war das Hauptgebäude der Wache davon nicht betroffen. Verletzt wurde ebenfalls niemand. "Der Betrieb geht weiter." Einsatzkräfte der Feuerwehr überprüften indes in Schutzanzügen den Stoff.

Eine Stunde später dann der nächste Alarm: Ein weiterer Brief in der Polizeiwache Ratzelstraße in Grünau, wo es erst am Donnerstag zu einem Einsatz gekommen war.