CDU-Politiker aus Auto gezerrt und angegriffen: Er ist das Opfer vom Leipziger Hauptbahnhof!

Bei dem Opfer vom Leipziger Hauptbahnhof handelt es sich um CDU-Landtagskandidat Volker Klostermann. Dieser will sich nun für strikte Veränderungen einsetzen.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Ein 52-jähriger Autofahrer ist am Samstagnachmittag vor dem Leipziger Hauptbahnhof aus seinem Wagen gezerrt und angegriffen worden. Bei dem Opfer handelt es sich um den Grimmaer CDU-Landtagskandidat Volker Klostermann, wie dieser selbst auf Facebook enthüllte. Der gebürtige Leipziger wolle sich nun, sollte er im September gewählt werden, für Veränderungen am Hauptbahnhof einsetzen.

Mit heftigen Blessuren im Gesicht zeigte sich Volker Klostermann (52) am Sonntag auf Facebook. Der CDU-Landtagskandidat ist am Samstag in Leipzig Opfer eines Angriffs geworden. © Montage: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa + privat "Ich bin heute am Leipziger Hauptbahnhof von einem Obdachlosen attackiert worden", schrieb Klostermann auf Facebook zu einem Foto, das ihn mit üblen Blessuren im Gesicht zeigt. Es gehe ihm halbwegs gut. "Es war nicht politisch motiviert!", so der Politiker. In einem Statement seiner Partei schilderte der CDU-Kandidat das Geschehen aus seiner Perspektive. Demnach habe er sich gerade auf dem Heimweg von Leipzig nach Grimma befunden, als er am Hauptbahnhof an einer roten Ampel halten musste. "Zwei Männer machten beim Überqueren der Straße Blödsinn und gingen trotz Fußgängerrot nicht weiter. Da ich grün hatte und es nicht meine Spur betraf, fuhr ich langsam vorbei. Sekunden später trat jemand mit voller Wucht gegen mein Auto." Leipzig Crime Mann nach Attacke notoperiert: Großaufgebot der Polizei in Leipzig-Reudnitz Weil er dachte, jemand habe seinen Spiegel abgetreten, habe er seinen Wagen gestoppt und wollte aussteigen, so Klostermann weiter. "In diesem Moment schlug mir der Angreifer zweimal mitten ins Gesicht."

Volker Klostermann in Leipzig angegriffen: "Mein Sohn bekam alles mit"

Klostermann wurde am Samstag vor dem Hauptbahnhof zu Boden geschlagen, daraufhin auf ihn eingetreten. Die Polizei konnte den Angreifer kurz darauf stellen. Bei ihm soll es sich um einen 44-jährigen Wohnungslosen aus Polen handeln. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Der CDU-Landtagskandidat ging zu Boden, woraufhin sein Angreifer noch auf ihn eingetreten haben soll. "Meine Frau stieg aus, um den Typen zu fotografieren und mir zu helfen – auch sie bekam Schläge." Er selbst habe einen Blackout erlitten und sei irgendwann auf der Straße liegend zu sich gekommen. "Mein hinter mir sitzender 13-jähriger Sohn bekam alles mit und erzählte mir, was passiert war." Nachdem sich Rettungskräfte um ihn gekümmert hatten, ging es für den 52-Jährigen aufs Polizeirevier. "Dort erfuhr ich, dass man den Täter gefasst hatte: Ein polnischer Obdachloser mit fast zwei Promille im Blut, der wohl schon öfter aufgefallen war. Allerdings hat man ihn, da bekannt, wieder entlassen, noch bevor ich meine Anzeige zu Ende aufgegeben hatte." Leipzig Crime 20-Jähriger winkt Flaggen-Träger in Leipzig zu - dann zückt er ein Messer Weil sein Knie "wahnsinnig schmerzte", habe seine Frau die Heimfahrt übernommen. "Am Montag werde ich ins Krankenhaus gefahren, da ich seit dieser Aktion nicht mehr laufen kann. Eventuell hat mein Knie einen der Tritte abbekommen."

Klostermann will Straftäter ausweisen

Wie in allen großen Städten gehören auch in Leipzig Wohnungslose zum tagtäglichen Bild rund um den Hauptbahnhof. Volker Klostermann will sich nun für Veränderungen einsetzen, sagte er, sollte er im September in den Landtag gewählt werden. © imago/Schöning Volker Klostermann hoffe nun, "dass sich das alles bald wieder einrenkt" und er all seine geplanten Wahlkampftermine wahrnehmen könne. "Dass mir sowas mal passiert, in meiner Heimatstadt, hätte ich nie gedacht", sagte der CDU-Politiker gegenüber TAG24, als er sich gerade auf dem Weg ins Krankenhaus befand. "Ich bin empört!" Gleichzeitig versprach er, für Ordnung sorgen zu wollen, sollte er es im September ins sächsische Parlament schaffen. "So man mich am 1. September in den Landtag wählt, werde ich alles daransetzen, dass solche Personen, egal, wen sie angreifen und straffällig werden, aus Deutschland ausgewiesen werden." Zwar liege der Leipziger Hauptbahnhof nicht in seinem Wahlkreis, dennoch sei insbesondere der Ein- und Ausgang Richtung Innenstadt für ihn "extrem verbesserungswürdig". "Die Bahn beschallt diesen Bereich zwar mit klassischer Musik, was aber nicht heißt, dass sich irgendjemand daran stört, den Platz mit eigener Musik zu beschallen, vor der Tür, teilweise mit freilaufenden Hunden, zu campieren, Reisende aktiv anzubetteln oder sogar mit Drogen zu dealen." Das alles müsse ein Ende haben, so der Christdemokrat, "damit wir vor allem um unsere Kinder, Frauen und Rentner keine Angst mehr haben müssen".

Nach Attacke in Leipzig: Abhilfe statt Verdrängung