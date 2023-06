Dreister Trickbetrug an der Wohnungstür: Leipzigerin (82) bestohlen

Leipzig - Am gestrigen Montagmittag wurde eine ältere Frau in Connewitz von Trickbetrügern ausgeraubt.

Eine der häufigsten Varianten des Trickbetrugs ist das Vortäuschen einer Notlage, die eine Hilfeleistung vom Opfer in der Wohnung verlangt. (Symbolbild) © 123RF/dolgachov

Die 82-Jährige kam gegen 11.30 Uhr in der Brandstraße vom Einkaufen zurück. Eine ihr Fremde bot ihr an, die Einkäufe in die Wohnung zu tragen, was die ältere Frau dankend annahm. Die Unbekannte trug die schweren Taschen bis ins Treppenhaus.

"Kurze Zeit später klingelte es an der Wohnungstür der älteren Dame und die unbekannte Frau bat um einen Zettel und Stift, was die Seniorin sofort aus der Wohnung holte", sagte Polizeisprecherin Josephin Heilmann.

An der Wohnungstür verwickelte die junge Frau die ältere Dame dann in ein Gespräch.

Anschließend bemerkte die 82-Jährige, dass ihr Schmuck im unteren fünfstelligen Bereich aus dem Schlafzimmer gestohlen wurde, berichtet Heilmann weiter. Offenbar betrat ein Komplize während des Gesprächs unbemerkt die Wohnung.

Die Geschädigte kann die unbekannte Frau wie folgt beschreiben: