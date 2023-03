Einbrecher treiben in Leipzig ihr Unwesen: Ermittlungen bei Friseur und in Café

Leipzig - Einbrüche im Stadtgebiet von Leipzig nehmen immer größere Ausmaße an: Diesmal hat es ein Café und einen Friseur im Westen getroffen.

Immer wieder treiben Einbrecher im Leipziger Stadtgebiet ihr Unwesen. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereigneten sich beide Vorfälle in der Nacht von Montag auf Dienstag im Stadtteil Altlindenau.

Demnach seien Unbekannte zwischen 18 Uhr am Montagabend und 7.10 Uhr am Dienstagmorgen in die Räumlichkeiten des Friseurgeschäfts eingestiegen, nachdem sie ein Fenster aufgebrochen hatten.

Im Kassenbereich durchsuchten sie daraufhin die Schubladen. Schließlich sollen sie einen Safe aus seiner Verankerung gerissen, gewaltsam geöffnet und das Bargeld daraus gestohlen haben. Zum entstandenen Sachschaden lagen zunächst keine Informationen vor.

Auch über ein Fenster sind Einbrecher in ein Café gelangt. Dort durchsuchten sie offenbar nicht nur die Räume, sondern brachen auch einen Zigarettenautomaten und die Bezahleinheit eines Billardtisches auf.

Die Täter klauten Zigaretten und Münzgeld in unbekannter Höhe und traten die Flucht an. "Der Stehlschaden ist noch nicht abschließend bezifferbar", so die Polizei. Es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.