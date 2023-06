Einbruch in Leipziger Juwelier: Täter steigen übers Dach ein

Leipzig - Ein Juweliergeschäft in Leipzig ist in der Nacht zu Montag Ziel eines Einbruchs geworden.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Diebstahl erst Montagmittag bekannt. © foottoo/123rf

Wie Polizeisprecherin Josephin Heilmann gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Täter über das Dach eines Einkaufszentrums in das Geschäft eingedrungen.

In einer Zwischendecke entfernten sie dann die Strahler der Auslagen, um so an ihr Diebesgut zu gelangen.

Laut Polizei entwendeten die Einbrecher Schmuck und Uhren. Der Wert soll sich im unteren sechsstelligen Bereich bewegen. Der Sachschaden wurde mit 3000 Euro beziffert.

Erst am Montagmittag wurde der Diebstahl dann bekannt.