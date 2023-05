08.05.2023 12:15 Einbruch in Tankstelle: Duo schlägt Scheibe mit Gullydeckel ein

Die Aral-Tankstelle an der Gartenallee in Machern (Landkreis Leipzig) ist in der Nacht zu Sonntag zum Ziel von Einbrechern geworden.

Von Eric Mittmann

Machern - Die Aral-Tankstelle an der Gartenallee in Machern (Landkreis Leipzig) ist in der Nacht zu Sonntag zum Ziel von Einbrechern geworden. Laut Polizei entwendeten die Einbrecher Tabakwaren aus der Tankstelle. (Symbolbild) © kwangmoo/123RF Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Täter die Glasscheibe der Tankstelle mit einem Gullydeckel eingeschlagen und sich daraufhin über die Tabakwaren hergemacht sowie den Kassenbereich durchwühlt. Der entstandene Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden. Derweil hat die Polizei jedoch die Videoaufnahmen der Überwachungskameras gesichtet, die einen genaueren Blick auf das Geschehen und die Täter lieferten. Leipzig Crime Leipziger Polizei entdeckt neuen Zebrastreifen, doch etwas ist faul Demnach hatte das Duo gegen 2.19 Uhr zugeschlagen. Auch eine Beschreibung der beiden liegt vor: vermutlich männlich



circa 1,80 bis 1,90 Meter groß



waren mit schwarzen Daunenjacken samt Kapuze sowie schwarzen, langen Hosen bekleidet



führten große, gemusterte Einkaufstaschen mit sich Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls und bittet dabei Zeugen um Mithilfe. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalaußenstelle Grimma unter Tel. 03437/70890 oder der Leipziger Kriminalpolizei, Tel. 0341/96646666, zu melden.

Titelfoto: kwangmoo/123RF