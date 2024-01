Er warf Molotowcocktail auf Polizisten: "Tag X"-Randalierer stellt sich

Leipzig - Knapp ein halbes Jahr nach den Ausschreitungen rund um den "Tag X" in Leipzig hat sich ein per Haftbefehl gesuchter 25-Jähriger bei der Polizei gestellt.

Im Rahmen der linken "Tag X"-Proteste kam es zu Ausschreitungen im Süden von Leipzig. © Silvio Bürger

Der Leipziger sei am Freitag mit seinen Anwälten bei den Ermittlungsbehörden erschienen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. In Absprache mit dem Ermittlungsrichter wurde er in Untersuchungshaft genommen.

Der 25-Jährige soll am 3. Juni anlässlich der "Tag X"- Ausschreitungen im Bereich des Alexis-Schumann-Platzes einen Brandsatz auf Polizeibeamte geworfen haben.

Gegen ihn wurde unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, des Landfriedensbruchs und anderer Delikte ermittelt.

Der "Tag X" war eine Reaktion auf die Verurteilung der linksextremen Studentin Lina E. wegen Angriffen auf Neonazis.